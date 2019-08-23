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Зимние олимпийские виды спорта

Трех российских биатлонистов забыли заявить на летний ЧМ, но они выступят на соревнованиях

Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бурлаков выступят в юниорской части соревнований в Белоруссии

МОСКВА, 23 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российских биатлонистов Арину Пантову, Юлию Лапину и Илью Бурлакова не успели вовремя заявить на чемпионат мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия), однако Международный союз биатлонистов (IBU) допустил их к участию в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в IBU.

Пантова, Лапина и Бурлаков приехали в Белоруссию для выступления в юниорской части соревнований.

"Сегодня они не смогут стартовать, поскольку был пропущен срок приема заявок. Но завтра они смогут выйти на старт", - сообщили в IBU.

Чемпионат мира по летнему биатлону проходит с 23 по 25 августа.

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Зимние олимпийские виды спорта
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