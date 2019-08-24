Фигуристка Туктамышева провела массовую зарядку на Дворцовой площади в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова стали ведущими массовой зарядки на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Занятие началось в 10 утра и продлилось порядка 20 минут, участие в нем могли принять все желающие. Мероприятие было приурочено к спортивному празднику "Питерский заряд", проводимого в рамках образовательного молодежного форума "Выше крыши". Организаторы акции отмечают, что главная ее цель - привлечь внимание жителей и гостей города к доступности спорта, а также вовлечь в социум людей с ограниченными возможностями.

"Полный заряд энергии. Я считаю, что нужно проводить больше подобных мероприятий, чтобы привлечь людей к здоровому образу жизни, - сказала Туктамышева журналистам. - Это важно как для молодежи, так и для более зрелых людей, это развитие тела и духа, и если молодежь будет подключаться к этому с раннего возраста, наш город будет впереди планеты всей".

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В прошлом году фигуристка впервые за три сезона квалифицировалась в финал Гран-при в Ванкувере, где заняла третье место.