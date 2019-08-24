{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Рекордное количество участников выступит на чемпионате мира по дзюдо в Токио

В турнире примут участие 841 дзюдоист из 147 стран

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Предолимпийский чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября в Токио, станет рекордным по количеству участников. Об этом на пресс-конференции заявил главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

"В предстоящем чемпионате мира примет участие рекордное количество дзюдоистов - 841, из рекордного количества стран - 147, - сообщил Барта. - В мужском турнире в весовой категории до 66 кг будут соревноваться колоссальное количество участников - 92 спортсмена".

В мировом первенстве 2018 года, которое проходило в Баку, приняли участие 800 дзюдоистов из 129 стран.

Также Барта озвучил, что на чемпионате мира будут работать 570 представителей средств массовой информации.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Ромасенко завоевала серебро ЧМ в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 м
Первое место заняла американка Невин Харрисон
Читать полностью