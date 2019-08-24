Рекордное количество участников выступит на чемпионате мира по дзюдо в Токио

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Предолимпийский чемпионат мира по дзюдо, который пройдет с 25 августа по 1 сентября в Токио, станет рекордным по количеству участников. Об этом на пресс-конференции заявил главный спортивный директор Международной федерации дзюдо Владимир Барта.

"В предстоящем чемпионате мира примет участие рекордное количество дзюдоистов - 841, из рекордного количества стран - 147, - сообщил Барта. - В мужском турнире в весовой категории до 66 кг будут соревноваться колоссальное количество участников - 92 спортсмена".

В мировом первенстве 2018 года, которое проходило в Баку, приняли участие 800 дзюдоистов из 129 стран.

Также Барта озвучил, что на чемпионате мира будут работать 570 представителей средств массовой информации.