СМИ: сын Диего Симеоне отказался переходить в московское "Динамо"

ТАСС, 24 августа. Сын главного тренера испанского "Атлетико" Диего Симеоне Джованни, выступающий в итальянской "Фиорентине", отказался от предложения по переходу в московское "Динамо". Об этом сообщает портал Todomercado со ссылкой на телеканал Sky Sports.

По информации источника, "Динамо" сделало официальное предложение "Фиорентине" по трансферу 24-летнего футболиста, однако Джованни Симеоне исключил возможность перехода в московский клуб.

Симеоне выступает за "Фиорентину" с 2017 года, всего за команду он провел 80 матчей, забив 22 гола и отдав 11 голевых передач. Также он играл за итальянский "Дженоа" и аргентинский "Ривер Плейт", в составе которого выиграл Кубок Либертадорес (2015 год). За сборную Аргентины форвард провел шесть матчей, забив один гол.

"Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав пять очков после шести матчей. Следующий матч московский клуб проведет в субботу на выезде против "Тамбова", начало - 14:00 мск.