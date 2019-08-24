СМИ: Ван Дейк будет получать €14,5 млн в год по новому контракту с "Ливерпулем"

ТАСС, 24 августа. Голландский защитник Вирджил Ван Дейк подпишет новый контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль", по которому его зарплата возрастет вдвое и составит €14,5 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал 90min.

Действующий контракт 28-летнего игрока действует до 30 июня 2023 года, по нему игрок получает €7,25 млн в год. С апреля 2018 года контракты с клубом продлили нападающие Мохаммед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане, полузащитник Джордан Хендерсон, защитники Эндрю Робертсон, Трент Александр-Арнольд и Джо Гомес.

Ван Дейк был выбран лучшим футболистом по итогам сезона-2018/19 по версии руководящего органа чемпионата Англии и Ассоциации профессиональных футболистов Англии, он стал первым защитником за 14 лет, удостоенным этой награды. Защитник сыграл в 50 матчах "Ливерпуля" в разных турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. В текущем сезоне он провел четыре встречи во всех турнирах, забил один мяч и стал обладателем Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Нидерландов он провел 28 матчей, в которых забил четыре мяча.