Бывший тренер российских биатлонисток Падин в сборной Белоруссии отвечает за стрельбу

МИНСК, 24 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин в сборной Белоруссии отвечает за стрелковую подготовку. Об этом он рассказал ТАСС во время чемпионата мира по летнему биатлону в Раубичах (Белоруссия).

Падин покинул женскую российскую сборную по итогам сезона, в позапрошлом, олимпийском сезоне он вместе с немецким специалистом Рикко Гроссом работал с мужской сборной России.

"Я не думал, что мне придется закончить работу в сборной России, был настроен оптимистично, поскольку был контингент девочек, которые меня поддерживали и хотели продолжить совместную работу, потому что верили в нее. Но получилось так, как получилось. В итоге получил предложение от белорусской федерации. Я взял паузу на размышление и вскоре после этого дал согласие", - сказал Падин.

"Договор заключен с 1 июня, вместе мы прошли уже три тренировочных сбора. Что касается моей функции в команде, то тренерский коллектив у нас дружный, мы взаимозаменяемые, но большую часть времени я уделяю стрелковой подготовке в мужской команде", - сказал он.

Специалист надеется, что вместе с белорусской командой ему удастся до конца пройти олимпийский цикл. "В команде прежде всего надо увеличить качество стрельбы, поднять дистанционную скорость и планомерно двигаться в сторону Олимпийских игр в Пекине [2022 года]", - отметил тренер.