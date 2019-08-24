"Кристал Пэлас" впервые победил "Манчестер Юнайтед" в премьер-лиге чемпионата Англии

ТАСС, 24 августа. Футбольный клуб "Кристал Пэлас" обыграл "Манчестер Юнайтед" в гостевом матче третьего тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Джордан Айю (32-я минута) и Патрик ван Анхолт (90), у "Манчестер Юнайтед" гол на счету Дэниела Джеймса (89). На 69-й минуте нападающий хозяев Маркус Рэшфорд не сумел забить с пенальти. Ван Анхолт стал вторым футболистом в истории, который принес победу команде в матчах против "Манчестер Юнайтед" после 90-й минуты. Первым такое достижение установил игрок "Арсенала" Тьерри Анри в 2007 году.

"Кристал Пэлас" впервые победил "Манчестер Юнайтед" в матче премьер-лиги, клуб потерпел 16 поражений и четыре раза сыграл вничью с манкунианцами. В предыдущий раз лондонский клуб обыгрывал "Манчестер Юнайтед" 11 мая 1991 года (3:0), когда чемпионат Англии назывался первым дивизионом.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Кристал Пэлас" занимает 10-е место, с четырьмя очками после трех матчей, "Манчестер Юнайтед" идет пятым, набрав столько же очков. В следующем туре лондонская команда сыграет с "Астон Виллой" 31 августа дома, подопечные Уле Гуннара Сульшера в этот же день в гостях сыграют с "Саутгемптоном".