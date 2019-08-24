Боксер Ковалев может провести следующий бой с Саулем Альваресом

В субботу Ковалев победил британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде и защитил титулы чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Евразийского боксерского парламента (EPB).

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев может провести следующий бой против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом ТАСС сообщила в субботу промоутер Ковалева Кэти Дува.

"Альвареса интересует бой только с Ковалевым. Мы возобновляем переговоры по этому поединку", - сказала Дува.

За три недели до поединка с Ярдом Ковалев получил предложение о бое с чемпионом мира по трем престижным версиям в весе до 72,6 кг мексиканцем Саулем Альваресом, за который мог получить рекордный гонорар в карьере, однако ответил отказом. По словам россиянина, он не мог подвести своих болельщиков и организаторов.

В активе 29-летнего Альвареса 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. За карьеру мексиканец побеждал таких известных боксеров, как пуэрториканец Мигель Котто, мексиканец Хулио Сесар Чавес, американцы Шейн Мосли и Дэниэл Джейкобс, а также казахстанец Геннадий Головкин (соперники провели два боя, первый завершился вничью). Единственное на текущий момент поражение Альваресу нанес непобежденный американец Флойд Мэйуэзер.

В послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья.