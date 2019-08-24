Британский боксер Ярд не получил серьезных травм в поединке против Ковалева

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Британский боксер Энтони Ярд не получил серьезных повреждений в бою против россиянина Сергея Ковалева, который прошел в Челябинске. Об этом ТАСС сообщил представитель британского боксера.

Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс Евразийского боксерского парламента (EPB) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке он выиграл у обязательного претендента британца Энтони Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Энтони в порядке. Помощь врачей нам не нужна", - сказал собеседник агентства.

В послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. Он впервые выступил в родном Челябинске. В активе 28-летнего Ярда теперь 18 побед (17 нокаутом), одно поражение. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира. Британец занимал первое место в рейтинге WBO.