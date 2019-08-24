Сергей Ковалев посвятил победу над Энтони Ярдом Максиму Дадашеву

ЧЕЛЯБИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев посвятил победу над британцем Энтони Ярдом в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Максиму Дадашеву, скончавшемуся в результате травм, полученных в боксерском поединке в США. Об этом Ковалев сказал в микрофон на ринге после боя в Челябинске.

Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Челябинске, он выиграл у Ярда техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Не хотелось бы говорить, но это правда, я победу посвящаю Максиму Дадашеву, пусть земля ему будет пухом", - сказал Ковалев.

"Мы добились того, чего хотели, это наша общая победа, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Хотелось бы приезжать в Челябинск хоть каждый месяц, каждые выходные, но пока моя карьера идет, я не в силах здесь жить и тренироваться. Хочу поблагодарить болельщиков за понимание, за то, что вы пришли и поддержали", - добавил 36-летний спортсмен.

В послужном списке Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. Он впервые выступил в родном Челябинске.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг против пуэрториканца Субриеля Матиаса 20 июля.