Исполнительный директор FIDE: шахматы являются украшением Африканских игр в Марокко

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 24 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Шахматный турнир в Касабланке является настоящим украшением Африканских игр, которые проходят в Марокко. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в субботу исполнительный директор Международной шахматной федерации (FIDE), международный гроссмейстер молдаванин Виорел Бологан.

На турнире по шахматам в рамках Африканских игр начались соревнования по рапиду в миксте

В субботу он принял участие в торжественной церемонии открытия смешанных командных соревнований по рапиду, которые завершатся в воскресенье. С 26 по 28 августа запланированы индивидуальные соревнования по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

"Шахматный турнир в Касабланке - это настоящее украшение программы Африканских игр в Марокко. Шахматы привносят в копилку Игр весомый вклад, в том числе благодаря своей интеллектуальности. Одни соревнуются в скорости, а тут соперники выясняют, кто умнее. С моей точки зрения, шахматы прекрасно себя чувствуют наравне с другими видами спорта", - отметил собеседник агентства.

"Шахматы - это объединяющий, доступный и популярный вид спорта, в том числе на африканском континенте. В 47 странах Африки есть шахматные федерации. Абсолютно безоговорочный лидер в Африке по всем параметрам - Египет, это большая страна с сильными традициями, в том числе культурными и спортивными. И Египет, где есть сильные гроссмейстеры, безусловно, явный фаворит турнира в Касабланке", - сказал Бологан.