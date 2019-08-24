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Летние неолимпийские виды спорта

Исполнительный директор FIDE: шахматы являются украшением Африканских игр в Марокко

В субботу Виорел Бологан принял участие в церемонии открытия смешанных командных соревнований по рапиду

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 24 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Шахматный турнир в Касабланке является настоящим украшением Африканских игр, которые проходят в Марокко. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в субботу исполнительный директор Международной шахматной федерации (FIDE), международный гроссмейстер молдаванин Виорел Бологан.

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В субботу он принял участие в торжественной церемонии открытия смешанных командных соревнований по рапиду, которые завершатся в воскресенье. С 26 по 28 августа запланированы индивидуальные соревнования по рапиду и блицу среди мужчин и женщин.

"Шахматный турнир в Касабланке - это настоящее украшение программы Африканских игр в Марокко. Шахматы привносят в копилку Игр весомый вклад, в том числе благодаря своей интеллектуальности. Одни соревнуются в скорости, а тут соперники выясняют, кто умнее. С моей точки зрения, шахматы прекрасно себя чувствуют наравне с другими видами спорта", - отметил собеседник агентства.

"Шахматы - это объединяющий, доступный и популярный вид спорта, в том числе на африканском континенте. В 47 странах Африки есть шахматные федерации. Абсолютно безоговорочный лидер в Африке по всем параметрам - Египет, это большая страна с сильными традициями, в том числе культурными и спортивными. И Египет, где есть сильные гроссмейстеры, безусловно, явный фаворит турнира в Касабланке", - сказал Бологан.

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Несмотря на это, исполнительный директор FIDE считает, что шахматный турнир получится интересным. "Но это не значит, что другие сборные должны сидеть сложа руки. Например, в Марокко тоже есть сильные шахматисты, в частности, гроссмейстер Хишам Хамдуши. Так что конкуренция на турнире будет, нельзя сказать, что результаты Игр предсказуемые", - подытожил Бологан.

Игры во имя объединения

12-е Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в шести городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 видах спорта, среди которых легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах спорта решается судьба лицензий на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Первые Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.

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Летние неолимпийские виды спорта
Летние неолимпийские виды спорта
FIDE уделяет серьезное внимание развитию шахмат в Африке
В субботу в Касабланке открылся шахматный турнир Африканских игр
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