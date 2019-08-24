FIDE уделяет серьезное внимание развитию шахмат в Африке

"Мы как FIDE будем использовать все имеющиеся ресурсы для пропаганды и популяризации шахмат, - подчеркнул собеседник агентства. - Так, федерация в настоящее время уделяет очень серьезное внимание развитию шахмат во всей Африке. Мы работаем с континентальной федерацией, кроме того, с каждой федерацией по отдельности у нас заключены договоры о поддержке и развитии".

В субботу в Касабланке он принял участие в торжественной церемонии открытия смешанных командных соревнований по рапиду, которые завершатся в воскресенье. С 26 по 28 августа запланированы индивидуальные соревнования по рапиду и блицу среди мужчин и женщин. Шахматные соревнования организованы в рамках Африканских игр, которые проходят в Марокко.

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 24 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Международная шахматная федерация (FIDE) будет использовать все имеющиеся ресурсы для пропаганды и популяризации вида спорта в Африке. Об этом заявил в субботу ТАСС исполнительный директор FIDE, международный гроссмейстер молдаванин Виорел Бологан.

"Тот факт, что на турнир в Касабланке приехало более 20 африканских команд, - это в первую очередь заслуга FIDE, ее президента, наших партнеров, которые помогли и в финансовом, и в логистическом плане", - продолжил Бологан.

"Благодаря турниру в Марокко мы поднимаем интерес к шахматам в каждой из африканских стран. Перед турниром мы работали с Национальными олимпийскими комитетами, чтобы именно через них проводилась регистрация участников на соревнование в Марокко. Зачем это нужно? Дело в том, что если есть признание Национального олимпийского комитета, то это уже совсем другой уровень развития шахмат", - пояснил исполнительный директор FIDE.

Простой и ясный формат на Олимпиаде

"В сторону олимпийского движения мы движемся с очень простым и ясным форматом. Мы можем представить на Олимпийских играх быструю версию шахмат. Мы участвуем во всех мероприятиях Международного олимпийского комитета [МОК], проводим встречи", - проинформировал он.

"FIDE сейчас повсюду продвигает шахматы - будь то в программу региональных Игр или в культурную часть крупных континентальных соревнований. И везде положительные отклики. Важно отметить, что шахматы уже являются полноценными участниками Африканских и Азиатских игр", - подчеркнул Бологан.

12-е Африканские игры проходят с 19 по 31 августа в шести городах Марокко - Рабате, Сале, Касабланке, Бенслимане, Темаре и Эль-Джадиде. В соревнованиях принимают участие почти 6400 спортсменов из более чем 50 стран.

Они разыгрывают медали в 29 видах спорта, среди которых легкая атлетика, баскетбол, борьба, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика, гребля, дзюдо, карате, конный спорт, плавание, теннис, фехтование, футбол, шахматы и другие. В 17 видах спорта решается судьба лицензий на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

I Африканские игры состоялись в июле 1965 года в Браззавиле (Республика Конго). В Марокко континентальные соревнования проводятся впервые.