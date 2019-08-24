Четыре матча продолжат программу седьмого тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Седьмой тур чемпионата России по футболу продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В первом из них в 16:30 мск ЦСКА примет грозненский "Ахмат", в 19:00 состоятся сразу две игры - "Ростов" - "Рубин" и "Крылья Советов" - "Спартак", в 21:30 игровой день завершит встреча "Арсенала" и "Оренбурга".
ЦСКА подходит к матчу с "Ахматом" не в лучшем психологическом состоянии - армейцы в понедельник потерпели поражение от "Спартака" (1:2) в дерби. Грозненцы, в свою очередь, в Санкт-Петербурге сыграли вничью с "Зенитом" (0:0), почти весь матч проведя в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева. При этом у армейцев было меньше времени на подготовку к предстоящей встрече - пять полных дней против семи у клуба из столицы Чеченской Республики.
В шести стартовых турах ЦСКА одержал три победы, потерпел два поражения, а также один раз сыграл вничью - таким образом в активе команды главного тренера Виктора Гончаренко 10 очков, она располагается на шестом месте, отставая от занимающего первое место "Краснодара" на 4 очка. "Ахмат" начал сезон в Российской премьер-лиге с двух побед, трех поражений и одной ничьей. На данный момент грозненцы располагаются на 12-й строчке.
В этот воскресный день на "ВЭБ-Арене" в составе хозяев не смогут сыграть сразу несколько футболистов - защитник Георгий Щенников и полузащитник Алан Дзагоев уже долгое время восстанавливаются от травм. Армейский лазарет на этой неделе пополнил хавбек Дмитрий Ефремов: в дерби со "Спартаком" он получил тяжелое повреждение - разрыв двух связок правого коленного сустава. Кроме того, на этой неделе вне общей группы тренировался игрок группы атаки Арнор Сигурдссон, восстанавливающийся после травмы, полученной в игре с "Сочи" (0:0). Наставник "Ахмата" Рашид Рахимов помимо дисквалифицированного Уциева будет обходиться без продолжающего лечение полузащитника Раванелли.
Предстоящий матч станет для команд 26-м в истории. Подавляющее преимущество по статистике на стороне ЦСКА, который одержал 18 побед. "Ахмат" брал верх над армейцами четыре раза, еще трижды была зафиксирована ничья. В сезоне-2018/19 москвичи одержали две победы (на выезде - 2:0, дома - 1:0).
Насыщенный вечер для Самары и Ростова-на-Дону
В19:00 на поля стадионов чемпионата мира в Самаре и Ростове-на-Дону выйдут "Крылья Советов" и "Спартак", а также "Ростов" и "Рубин". Изначально встреча в городе на берегу Волги должна была начаться в 14:00, но москвичи, представляющие Россию в еврокубках, воспользовались своим правом переноса времени матча в чемпионате страны. Эта встреча станет уже третьей за семь дней для красно-белых - в понедельник в матче РПЛ они обыграли ЦСКА (2:1), а в четверг в Португалии потерпели поражение от "Браги" (0:1) в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
В Самаре, в отличие от этой стадии еврокубков, за "Спартак" смогут сыграть новички Гус Тил и Джорджан Ларссон. Полузащитник, ранее выступавший за голландский АЗ, и нападающий, защищавший цвета шведского "Норрчёпинга", во втором квалификационном раунде Лиги Европы были заиграны за предыдущие клубы. Теперь они смогут помочь новой команде, если та сможет пробиться в групповой этап. На "Самара-Арене" гарантированно не сыграет аргентинский нападающий москвичей Эсекьель Понсе, который продолжает отбывать дисквалификацию за фол на вратаре "Динамо" Антоне Шунине.
Эта игра станет 53-й в истории встреч "Крыльев Советов" и "Спартака". Самарцы с 1992 года смогли одержать шесть побед, девять раз поделив очки с красно-белыми и потерпев 37 поражений, два из которых пришлись на чемпионат России - 2018/19. На выезде волжане уступили со счетом 1:3, а дома - 1:2.
В шести стартовых турах "Крылья Советов" одержали две победы (в первом и шестом турах), а также потерпели четыре поражения подряд. На данный момент команда главного тренера Миодрага Божовича занимает 13-е место в турнирной таблице. "Спартак" на этом отрезке сезона выступил более успешно, проиграв только на выезде "Тамбову". В пяти оставшихся встречах красно-белые одержали три победы, а также два раза сыграли вничью. Команда Олега Кононова с 11 очками располагается на четвертой строчке.
Столько же очков имеет в своем активе занимающий пятое место "Ростов" - подопечные Валерия Карпина уступают "Спартаку" по дополнительным показателям. Ближайший соперник дончан, казанский "Рубин", как и еще три команды, в шести турах сумел набрать 10 очков. Команда из столицы Татарстана находится на восьмой позиции.
"Ростов", в отличие от соперника, подходит к игре на своей арене без кадровых потерь. У "Рубина" в матче не сможет принять участие отбывающий дисквалификацию защитник Филип Уремович. С точки зрения статистики небольшое преимущество находится на стороне гостей - из 33 предыдущих матчей они выиграли 13; 10 раз сильнее были ростовчане, еще 10 встреч завершились вничью.
Статистика против "Арсенала"
В последнем матче дня тульский "Арсенал" встретится с "Оренбургом". Для обеих команд стартовавший в середине июля сезон складывается хуже, чем предыдущий - в завершившемся чемпионате туляки заняли шестое место, а оренбуржцы были седьмыми. "Арсенал" впервые пробился в еврокубки и в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил азербайджанскому "Нефтчи", в чемпионате туляки под руководством Игоря Черевченко с 10 очками располагаются на седьмой строчке. Для команды Владимира Федотова национальное первенство началось значительно хуже - сейчас они с двумя очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице.
Обе команды подойдут к очной игре без травмированных и дисквалифицированных игроков. Таким образом, Черевченко и Федотов смогут выставить оптимальные составы. Несмотря на то, что "Оренбург" в этом сезоне еще не побеждал, с точки зрения статистики именно гости являются фаворитами. Из 11 предыдущих матчей они выиграли четыре встречи, пять раз поделив очки с соперниками, а также потерпели два поражения.
Программа седьмого тура чемпионата России завершится в понедельник матчем между "Уралом" и "Сочи". Встреча пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена", начало - 18:00 мск.