Четыре матча продолжат программу седьмого тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Седьмой тур чемпионата России по футболу продолжится в воскресенье четырьмя матчами. В первом из них в 16:30 мск ЦСКА примет грозненский "Ахмат", в 19:00 состоятся сразу две игры - "Ростов" - "Рубин" и "Крылья Советов" - "Спартак", в 21:30 игровой день завершит встреча "Арсенала" и "Оренбурга".

ЦСКА подходит к матчу с "Ахматом" не в лучшем психологическом состоянии - армейцы в понедельник потерпели поражение от "Спартака" (1:2) в дерби. Грозненцы, в свою очередь, в Санкт-Петербурге сыграли вничью с "Зенитом" (0:0), почти весь матч проведя в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева. При этом у армейцев было меньше времени на подготовку к предстоящей встрече - пять полных дней против семи у клуба из столицы Чеченской Республики.

В шести стартовых турах ЦСКА одержал три победы, потерпел два поражения, а также один раз сыграл вничью - таким образом в активе команды главного тренера Виктора Гончаренко 10 очков, она располагается на шестом месте, отставая от занимающего первое место "Краснодара" на 4 очка. "Ахмат" начал сезон в Российской премьер-лиге с двух побед, трех поражений и одной ничьей. На данный момент грозненцы располагаются на 12-й строчке.

В этот воскресный день на "ВЭБ-Арене" в составе хозяев не смогут сыграть сразу несколько футболистов - защитник Георгий Щенников и полузащитник Алан Дзагоев уже долгое время восстанавливаются от травм. Армейский лазарет на этой неделе пополнил хавбек Дмитрий Ефремов: в дерби со "Спартаком" он получил тяжелое повреждение - разрыв двух связок правого коленного сустава. Кроме того, на этой неделе вне общей группы тренировался игрок группы атаки Арнор Сигурдссон, восстанавливающийся после травмы, полученной в игре с "Сочи" (0:0). Наставник "Ахмата" Рашид Рахимов помимо дисквалифицированного Уциева будет обходиться без продолжающего лечение полузащитника Раванелли.

Предстоящий матч станет для команд 26-м в истории. Подавляющее преимущество по статистике на стороне ЦСКА, который одержал 18 побед. "Ахмат" брал верх над армейцами четыре раза, еще трижды была зафиксирована ничья. В сезоне-2018/19 москвичи одержали две победы (на выезде - 2:0, дома - 1:0).

Насыщенный вечер для Самары и Ростова-на-Дону

В19:00 на поля стадионов чемпионата мира в Самаре и Ростове-на-Дону выйдут "Крылья Советов" и "Спартак", а также "Ростов" и "Рубин". Изначально встреча в городе на берегу Волги должна была начаться в 14:00, но москвичи, представляющие Россию в еврокубках, воспользовались своим правом переноса времени матча в чемпионате страны. Эта встреча станет уже третьей за семь дней для красно-белых - в понедельник в матче РПЛ они обыграли ЦСКА (2:1), а в четверг в Португалии потерпели поражение от "Браги" (0:1) в первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.