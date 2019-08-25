Женская сборная России по хоккею на траве покинула элитный дивизион чемпионата Европы

ТАСС, 25 августа. Женская сборная России проиграла команде Ирландии в матче турнира за места с 5-го по 8-е чемпионата Европы по хоккею на траве 2019 года. Соревнования проходят в бельгийском Антверпене.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Ирландии. В составе сборной России мячи забили Богдана Садовая и Александра Леонова.

В групповом турнире основного раунда россиянки потерпели три поражения, а в утешительном смогли победить только команду Белоруссии (5:0). Таким образом, сборная России покинула элитный дивизион чемпионата Европы. Позднее в воскресенье пройдут полуфинальные матчи первенства Европы.

Победитель европейского чемпионата квалифицируется на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Всего в Играх примут участие 12 сборных, на данный момент участие в турнире обеспечили себе сборные Аргентины и ЮАР, а также команда Японии (на правах организатора).

Сборная России ни разу не завоевывала медали континентальных первенств, один раз серебряным и дважды бронзовым призером соревнований становилась сборная СССР. Самой титулованной командой чемпионатов Европы являются голландки (9 титулов), также на их счету две серебряные и одна бронзовая медаль. Чемпионат Европы в Антверпене завершится 25 августа.

Ранее мужская сборная России пробилась в элитный дивизион чемпионата Европы, заняв второе место на турнире второго дивизиона европейского первенства, уступив в финале команде Франции (0:4). Соревнования проходили с 28 июля по 3 августа во Франции.