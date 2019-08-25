Россияне выиграли золото ЧМ в гребле на каноэ-четверках на дистанции 500 м

ТАСС, 25 августа. Россияне Иван Штыль, Павел Петров, Михаил Павлов и Виктор Мелантьев стали первыми на дистанции 500 м в каноэ-четверках на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

Российские спортсмены показали результат 1 минута 34,69 секунды. Серебряные медали завоевали немцы (1.35,83), бронзу - белорусы (1.37,14).

Штыль является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, также в его активе 16 золотых, семь серебряных и одна бронзовая награда чемпионатов мира. Петров - трехкратный чемпион мира, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, также в его активе две серебряные и одна бронзовая медаль европейских первенств. Павлов стал четырехкратным чемпионом мира, также в его активе одна золотая, три серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов Европы. Мелантьев является восьмикратным чемпионом мира, трехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, также на его счету восемь золотых, одна серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

Эта золотая медаль стала второй для сборной России на турнире. Ранее в воскресенье Александр Дьяченко и Юрий Постригай стали первыми в байдарках-двойках на дистанции 200 м. Также в активе россиян пять серебряных и две бронзовые награды мирового первенства. Команда занимает седьмое место в медальном зачете.

Лидирует сборная Венгрии, в активе которой пять золотых, три серебряные, три бронзовые медали. Вторую строчку занимает команда Германии (4-5-1), третьей идет сборная Белоруссии (4-4-3).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ завершится в воскресенье.