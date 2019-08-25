"Спартак" проиграл все три матча на Кубке мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Спартак" проиграл подольскому "Витязю" со счетом 1:2 в матче третьего тура предсезонного турнира "Кубок мэра Москвы".

Шайбы у победителей забросили Алексей Макеев (21-я минута) и Павел Чернов (49), в составе столичного клуба отличился Денис Кокарев (59).

"Спартак" проиграл все три матча на турнире и занял последнее место, не набрав ни одного очка впервые в истории турнира. "Витязь" одержал вторую победу на турнире и набрал 4 очка, также 4 очка в активе у столичного "Динамо", которое позднее в воскресенье сыграет с ЦСКА, набравшим 2 очка. "Витязь" станет победителем турнира, если ЦСКА обыграет "Динамо" с разницей больше одного гола, но не превышающей семь, если красно-синие сумеют выиграть с разницей семь и больше голов, то они станут победителями турнира, для динамовцев достаточно не проиграть в основное время, чтобы выиграть кубок.

Кубок мэра Москвы по хоккею проходит во дворце спорта "Мегаспорт". Турнир проводится в 12-й раз, первый розыгрыш прошел в 2008 году. Последние четыре года в соревнованиях участвуют московские "Спартак", ЦСКА, "Динамо" и подмосковный "Витязь". "Динамо" выигрывало трофей пять раз, четыре раза в турнире побеждал ЦСКА, два раза - "Спартак", в прошлом году победителем стало "Динамо".

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и омским "Авангардом".