Гол Тила принес победу "Спартаку" над "Крыльями Советов" на последних минутах матча РПЛ

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Самара-Арене", завершилась со счетом 2:1.

В составе московского клуба мячи забили Джордан Ларссон (54-я минута) и Гус Тил (90+1), у самарской команды отличился Александр Соболев (42). На 15-й минуте матча из-за повреждения был заменен защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, который ранее выступал за "Спартак". Для Ларссона и Тила эти голы стали первыми в составе "Спартака" в чемпионате России. Форвард "Крыльев Советов" Соболев забил шестой гол в чемпионате России и занимает первую строчку в списке бомбардиров, лучшим игроком матча признан полузащитник "Спартака" Роман Зобнин.

Этот матч стал 51-м очным для команд в чемпионатах России, "Спартак" одержал 36-ю победу, у самарской команды шесть побед, еще девять матчей завершились вничью.

Открыл матч символическим пасом бывший футболист Александр Самедов, который выступал как и за "Спартак", так и за "Крылья Советов". Самарский клуб второй раз в сезоне упустил ничью в компенсированное время, в предыдущий раз подобное произошло в матче против столичного "Локомотива" (1:2), тогда на четвертой добавленной минуте забил Гжегош Крыховяк.

"Спартак" не проигрывает четвертый матч подряд в национальном чемпионате (три победы, одна ничья), в последний раз подопечные Олега Кононова проигрывали 27 июля в гостевом матче против "Тамбова" (0:2). "Крылья Советов" потерпели пятое поражение в последних шести матчах чемпионата.

В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место с 14 очками. "Крылья Советов" набрали шесть очков и идут на 13-м месте. В следующем туре красно-белые сыграют дома против петербургского "Зенита" 1 сентября, "Крылья Советов" 30 августа примут столичное "Динамо".