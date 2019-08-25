Гол Тила принес победу "Спартаку" над "Крыльями Советов" на последних минутах матча РПЛ

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Самара-Арене", завершилась со счетом 2:1.
В составе московского клуба мячи забили Джордан Ларссон (54-я минута) и Гус Тил (90+1), у самарской команды отличился Александр Соболев (42). На 15-й минуте матча из-за повреждения был заменен защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, который ранее выступал за "Спартак". Для Ларссона и Тила эти голы стали первыми в составе "Спартака" в чемпионате России. Форвард "Крыльев Советов" Соболев забил шестой гол в чемпионате России и занимает первую строчку в списке бомбардиров, лучшим игроком матча признан полузащитник "Спартака" Роман Зобнин.
Этот матч стал 51-м очным для команд в чемпионатах России, "Спартак" одержал 36-ю победу, у самарской команды шесть побед, еще девять матчей завершились вничью.
Открыл матч символическим пасом бывший футболист Александр Самедов, который выступал как и за "Спартак", так и за "Крылья Советов". Самарский клуб второй раз в сезоне упустил ничью в компенсированное время, в предыдущий раз подобное произошло в матче против столичного "Локомотива" (1:2), тогда на четвертой добавленной минуте забил Гжегош Крыховяк.
"Спартак" не проигрывает четвертый матч подряд в национальном чемпионате (три победы, одна ничья), в последний раз подопечные Олега Кононова проигрывали 27 июля в гостевом матче против "Тамбова" (0:2). "Крылья Советов" потерпели пятое поражение в последних шести матчах чемпионата.
В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место с 14 очками. "Крылья Советов" набрали шесть очков и идут на 13-м месте. В следующем туре красно-белые сыграют дома против петербургского "Зенита" 1 сентября, "Крылья Советов" 30 августа примут столичное "Динамо".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|11-5
|14
|2
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|3
|Ростов
|7
|4
|2
|1
|12-10
|14
|4
|Локомотив
|7
|4
|2
|1
|12-6
|14
|5
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|9-3
|14
|6
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|8-5
|13
|7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|5-5
|10
|8
|Арсенал
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|9
|Уфа
|7
|3
|1
|3
|9-8
|10
|10
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|6-6
|8
|11
|Урал
|6
|2
|1
|3
|9-13
|7
|12
|Ахмат
|7
|2
|1
|4
|4-11
|7
|13
|Крылья Советов
|7
|2
|0
|5
|10-11
|6
|14
|Тамбов
|7
|1
|1
|5
|6-11
|4
|15
|Сочи
|6
|0
|3
|3
|1-7
|3
|16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|6-11
|2