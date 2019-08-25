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Футбол в России

Гол Тила принес победу "Спартаку" над "Крыльями Советов" на последних минутах матча РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1
Футболисты "Спартака" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Сергей Бобылев/ТАСС

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Самара-Арене", завершилась со счетом 2:1.

В составе московского клуба мячи забили Джордан Ларссон (54-я минута) и Гус Тил (90+1), у самарской команды отличился Александр Соболев (42). На 15-й минуте матча из-за повреждения был заменен защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров, который ранее выступал за "Спартак". Для Ларссона и Тила эти голы стали первыми в составе "Спартака" в чемпионате России. Форвард "Крыльев Советов" Соболев забил шестой гол в чемпионате России и занимает первую строчку в списке бомбардиров, лучшим игроком матча признан полузащитник "Спартака" Роман Зобнин.

Этот матч стал 51-м очным для команд в чемпионатах России, "Спартак" одержал 36-ю победу, у самарской команды шесть побед, еще девять матчей завершились вничью.

Открыл матч символическим пасом бывший футболист Александр Самедов, который выступал как и за "Спартак", так и за "Крылья Советов". Самарский клуб второй раз в сезоне упустил ничью в компенсированное время, в предыдущий раз подобное произошло в матче против столичного "Локомотива" (1:2), тогда на четвертой добавленной минуте забил Гжегош Крыховяк.

"Спартак" не проигрывает четвертый матч подряд в национальном чемпионате (три победы, одна ничья), в последний раз подопечные Олега Кононова проигрывали 27 июля в гостевом матче против "Тамбова" (0:2). "Крылья Советов" потерпели пятое поражение в последних шести матчах чемпионата.

В турнирной таблице "Спартак" занимает второе место с 14 очками. "Крылья Советов" набрали шесть очков и идут на 13-м месте. В следующем туре красно-белые сыграют дома против петербургского "Зенита" 1 сентября, "Крылья Советов" 30 августа примут столичное "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Краснодар742111-514
2Спартак742110-714
3Ростов742112-1014
4Локомотив742112-614
5Зенит74219-314
6ЦСКА74128-513
7Рубин73135-510
8Арсенал63128-710
9Уфа73139-810
10Динамо72236-68
11Урал62139-137
12Ахмат72144-117
13Крылья Советов720510-116
14Тамбов71156-114
15Сочи60331-73
16Оренбург60246-112
Теги
Российский футбол
Футбол в России
Кононову понравилась игра "Спартака" в матче РПЛ с "Крыльями Советов"
Московский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1
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