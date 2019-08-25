Новички вывели "Спартак" в лидеры РПЛ. Красно-белые обыграли "Крылья Советов" в гостях

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" забили победный гол на последних минутах матча седьмого тура чемпионата России в Самаре с местными "Крыльями Советов" и одержали победу со счетом 2:1. Успех позволил красно-белым при равенстве очков по дополнительным показателям опередить сразу три клуба в борьбе за второе место в чемпионате.

Красно-белые еще в четверг играли в далекой португальской Браге в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и после поражения со счетом 0:1 в неважном настроении вынуждены были возвращаться в Москву, чтобы оттуда выехать в Самару. В связи с этим "Спартак" еще после победы над швейцарским "Туном" в ответном матче предыдущего раунда (2:1) обратился в Российскую премьер-лигу (РПЛ) с просьбой перенести время начала матча - с 14:00 на 19:00 мск, и РПЛ эту просьбу удовлетворила.

На игре в Самаре ожидался аншлаг, хотя уже по ходу матча были видны свободные места. При вместимости стадиона 44 918 человек на игру пришло около 33 тысяч, из них порядка 4 тысяч активно поддерживали гостей. По-хорошему отметились болельщики гостей, которые вывесили баннер, посвященный бывшему полузащитнику "Спартака" Александру Самедову, с надписью "В нашу историю ты вписан золотом".

Завоевавший в составе "Спартака" два года назад титул чемпиона страны и проведший первую половину этого года в "Крыльях" хавбек в футболке, сшитой из форм волжской и столичной команд, принял участие вместе с космонавтом Олегом Кононенко в символическом розыгрыше мяча в центре поля. Чем он будет заниматься после завершения карьеры, Самедов пока так и не пояснил.

"Хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьей, детьми, никуда не тороплюсь. В любом случае уже надо начать этим заниматься - наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером", - сказал он.

Бомбардир не сбавляет обороты

Тренерский штаб "Спартака" выставил в основе свежих Джордана Ларссона и Гуса Тила, которые не могут пока играть в еврокубках. Полузащитники Зелимхан Бакаев, Аяз Гулиев и крайний защитник Андрей Ещенко в этот раз остались в запасе. Также шанс был дан и 19-летнему Наилю Умярову, вышедшему с первых минут.

"Он сыграл хорошо, как и в Браге, когда вышел на замену. Наш молодой ветеран [Джано] Ананидзе пошутил в интервью, что у молодых не горят глаза. Умяров предан футболу, и слова Джано, думаю, его подхлестнули", - сказал главный тренер "Спартака" Олег Кононов об Умярове.

У "Крыльев" по сравнению с предыдущим выездным матчем с "Уралом" (1:3) в опорную зону ожидаемо вышел Срджан Мияйлович, который в Екатеринбурге вынужден был заменить в первом тайме получившего травму Александра Гацкана. Травмы не обошли стороной самарцев и в это воскресенье: уже на исходе 15 минут игры главный тренер хозяев Миодраг Божович вынужден был заменить защитника Дмитрия Комбарова - бывший спартаковец ушел с поля, прихрамывая.

"Спартак" владел инициативой в первом тайме, нанеся 15 ударов по воротам и подолгу владея мячом. Самым опасным моментом у гостей в первой половине встречи стали удары сначала в штангу Андре Шюррле, а следом - Резиуана Мирзова во вратаря. Практически сразу же "Крылья" ответили контратакой, в результате которой Александр Соболев замкнул прострел Максима Канунникова. Лучший бомбардир чемпионата отличился вторую игру подряд, доведя количество забитых голов уже до шести.

Во втором тайме "Спартак" все же сравнял счет: после прострела Тила гостям помог рикошет, мяч отскочил к Ларссону, который перебросил его через вратаря Сергея Рыжикова. Обе команды словно не желали терять очки, став еще больше раскрываться. Это привело к тому, что гостей после затяжной атаки спас голкипер Александр Максименко, а в ответ Рыжиков ничего не смог поделать с дальним ударом Тила на первой добавленной минуте ко второму тайму.

Трагедия "Крыльев"

После игры Божович назвал оба пропущенных гола необязательными. "Спартак" владел инициативой, мы пытались что-то сделать на контратаках. Пропустили один необязательный гол, а затем и второй. Считаю, что заслужили очко", - отметил черногорец.

"Настроение было не из лучших после игры с "Брагой". Но сегодня ребята порадовали своей игрой с первой до последней минуты. Понимаю состояние "Крыльев", для которых трагедия - пропустить в дополнительное время", - похвалил своих подопечных Кононов.

Одним из лидеров "Спартака" за короткое время стал чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Шюррле. По словам Кононова, Шюррле, забивший два гола в матчах премьер-лиги и Лиги Европы, получает удовольствие от игры в России. "Шюррле показывает игру высокого уровня, знает, где открыться. Он может играть и нападающим, и под нападающими, слева и справа, он много прошел в своей карьере, ему нравятся русские люди - это немаловажно", - отметил тренер.

Кононов добавил, что в команде может произойти еще одно усиление до окончания трансферной кампании. "Есть финансовый фэйр-плей, и клуб его соблюдает. У нас есть один кандидат на усиление. Посмотрим, получится ли взять его до конца трансферного окна", - сказал Кононов.

"Крылья" уже второй матч в этом чемпионате упускают победу в добавленное время встречи - в начале августа они так же проиграли "Локомотиву", пропустив на четвертой минуте, добавленной арбитром. "Спартак" же благодаря успеху в Самаре в чемпионате оказался на втором месте. Красно-белые делят 14 очков вместе с лидером турнира "Краснодаром", а также "Ростовом", "Локомотивом" и "Зенитом", опережая три последних клуба по дополнительным показателям.

Следующий матч для подопечных Кононова не менее важен - речь идет о попадании в основной этап Лиги Европы, для чего надо дома 29 августа забивать "Браге" и, по возможности, не пропускать.