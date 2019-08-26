Федерация регби России планирует увеличение числа участников Премьер-лиги

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) рассчитывает увеличить число команд Премьер-лиги со следующего года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в понедельник сообщил высказал спортивный директор ФРР Сергей Марков.

"В следующем году мы сделаем еще один шаг вперед. Надеюсь, что в Премьер-лиге впервые за долгое время будет играть 10 команд. К тем восьми, что есть сейчас, добавятся еще две лучшие команды Высшей лиги. В ближайшее время также будет вынесено решение по лимиту на легионеров, но по всем предпосылкам на следующий сезон лимит останется прежним", - сообщил Марков.

На данный момент в элитном дивизионе выступают клубы "Енисей-СТМ" (Красноярск), "Красный Яр" (Красноярск), "Кубань" (Краснодар), "Слава" (Москва), "ВВА-Подмосковье" (Монино, Московская обл.), "Локомотив" (Пенза), "Металлург" (Новокузнецк) и "Булава" (Таганрог).