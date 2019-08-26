Двукратный олимпийский чемпион Рудиша попал в ДТП, но не получил травм

ТАСС, 26 августа. Кениец Дэвид Рудиша, дважды становившийся олимпийским чемпионом в беге на 800 м, попал в дорожно-транспортное происшествие, но не получил серьезных травм. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Twitter спортсмена.

В результате аварии никто не погиб. После осмотра в больнице Рудишу отпустили домой.

"Благодарю бога за то, что он сохранил мою жизнь, - написал Рудиша в Twitter. - В субботу вечером я попал в ужасное ДТП в Кероке по пути домой в Килгорис после столкновения с рейсовым автобусом. Я чувствую себя хорошо, не получил серьезных травм. Спасибо всем за ваши молитвы".

Рудиша является двукратным олимпийским чемпионом в беге на 800 метров (2012, 2016), двукратным чемпионом мира на этой же дистанции (2011, 2015), двукратным победителем чемпионата Африки (2008, 2010) и серебряным призером Игр Содружества (2014). Также ему принадлежит рекорд мира на дистанции 800 метров (1 минута 40,91 секунды), который он установил на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.