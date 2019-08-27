Президент FIDE поддерживает использование шахмат в качестве образовательного инструмента

Он посетил шахматный чемпионат, организованный под эгидой FIDE в рамках XII Африканских игр, которые проходят в Марокко в период с 19 по 31 августа.

"Я поддерживаю использование шахмат в качестве образовательного инструмента для улучшения интеллектуальных способностей школьников. Это не означает, что обучение игре в шахматы должно быть обязательным предметом. Это разные вещи. Шахматы должны использоваться именно как средство образования, а не как обязательная игра", - отметил Дворкович.

По мнению главы FIDE, нет ничего плохого в том, что шахматы перестали быть политизированными, как это было во второй половине XX века в период знаменитых матчей за титул чемпиона мира между советскими и западными гроссмейстерами. "Нужно просто искать другие способы повышения престижа и интереса к шахматам. То есть не через политику, а через другие инструменты. Показывать личности, интеллект, борьбу", - поделился мнением президент FIDE.

Дворкович также признался, что собирает вещи, относящиеся к древней интеллектуальной игре. "Мой отец [шахматный организатор и арбитр Владимир Дворкович - прим. ТАСС] собрал достаточно большую коллекцию предметов, связанных с шахматами. Конечно, я, приезжая на многие турниры, продолжаю ее пополнять, но я не занимаюсь этим как профессиональный коллекционер - это, скорее, любительская история. Но, конечно, у меня есть много разного, связанного с шахматами", - сообщил собеседник корр. ТАСС.

Африканский шахматный чемпионат проходит в престижном отеле "Гран Могадор" в Касабланке. Разыгрываются пять комплектов наград - в соревнованиях по рапиду (смешанные команды, мужчины, женщины) и блицу (мужчины, женщины). Завершится турнир вечером 28 августа.