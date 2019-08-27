Президент FIDE считает коммерциализацию шахмат в интернете одной из магистральных задач

"Если говорить о спонсорах в мире шахмат, то любому спонсору важна отдача. Она может быть в разном виде. Но, тем не менее, должна быть коммерческая отдача, поскольку речь идет о спонсорстве, а не благотворительности или меценатстве", - отметил собеседник агентства.

КАСАБЛАНКА /Марокко/, 27 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Спонсорам нужно понять, насколько шахматная интернет-среда восприимчива к рекламе. Об этом ТАСС во вторник в Касабланке заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, который посетил шахматный чемпионат, организованный под эгидой организации в рамках Африканских игр, проходящих в Марокко с 19 по 31 августа.

Дворкович отметил, что отдача приходит с увеличением количества занимающихся шахматами и смотрящих за игрой. "В интернете эти цифры уже выросли до достаточно высоких. Но спонсорам нужно понять, насколько шахматная интернет-среда восприимчива к рекламе, к продаваемым продуктам и услугам. Это нужно проверять", - добавил Дворкович.

"Коммерциализация шахмат в интернете - это, безусловно, один из магистральных путей, - продолжил Дворкович. - Мы в FIDE специально заказали исследование шахматного рынка. Уже получили предварительные цифры, и сейчас их изучаем. Они увидят свет, и мы будем их использовать в разговоре со спонсорами", - сообщил он.

"Многих спонсоров привлекают большие турниры и местные активности, где участвуют сотни тысяч людей. Мы ищем пути, как сделать шахматы более привлекательными для аудитории в интернете и отчасти - на телевидении, хотя это сложно. Все-таки, гораздо больше людей любит играть в шахматы, чем смотреть их - такова специфика этой игры", - подытожил он.

Шахматные соревнования в рамках Африканских игр проходят в отеле "Гран Могадор" в Касабланке. Разыгрываются пять комплектов наград - в соревнованиях по рапиду (смешанные команды, мужчины, женщины) и блицу (мужчины, женщины). Завершится турнир вечером 28 августа.