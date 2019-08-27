Назван состав сборной Казахстана по футболу на матч отбора ЧЕ-2020 против команды России

ТАСС, 27 августа. Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу огласил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против киприотов и россиян. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Всего в состав вошли 23 футболиста:

голкиперы - Дмитрий Непогодов ("Ордабасы"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Игорь Шацкий ("Шахтер");

- Дмитрий Непогодов ("Ордабасы"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Игорь Шацкий ("Шахтер"); защитники - Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все - "Астана"), Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат"), Александр Марочкин ("Кайсар"), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба - "Ордабасы"), Виктор Дмитренко ("Тобол"), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия);

- Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все - "Астана"), Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат"), Александр Марочкин ("Кайсар"), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба - "Ордабасы"), Виктор Дмитренко ("Тобол"), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия); полузащитники - Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба - "Астана"), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауржан Исламхан, Исламбек Куат (все - "Кайрат"), Асхат Тагыберген ("Кайсар"), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы");

- Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба - "Астана"), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауржан Исламхан, Исламбек Куат (все - "Кайрат"), Асхат Тагыберген ("Кайсар"), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы"); нападающие - Максим Федин ("Тобол"), Алексей Щеткин ("Ордабасы"), Абат Аймбетов ("Актобе").

Сборная Казахстана сыграет против команды Кипра 6 сентября на выезде. 9 сентября казахстанцы встретятся с российскими футболистами также в гостях. Встреча пройдет в Калининграде.

После четырех туров в группе I лидирует сборная Бельгии, в активе которой 12 очков. Команда России идет на втором месте, набрав 9 очков. Вслед за ними идут сборные Казахстана, Шотландии (обе - по 6 очков), Кипра (3) и Сан-Марино (0).