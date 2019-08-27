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Евро-2020

Назван состав сборной Казахстана по футболу на матч отбора ЧЕ-2020 против команды России

В состав команды вошли 22 игрока

ТАСС, 27 августа. Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу огласил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года против киприотов и россиян. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Казахстанской федерации футбола.

Всего в состав вошли 23 футболиста:

  • голкиперы - Дмитрий Непогодов ("Ордабасы"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Игорь Шацкий ("Шахтер");
  • защитники - Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко (все - "Астана"), Гафуржан Суюмбаев ("Кайрат"), Александр Марочкин ("Кайсар"), Темирлан Ерланов, Сергей Малый (оба - "Ордабасы"), Виктор Дмитренко ("Тобол"), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия);
  • полузащитники - Серикжан Мужиков, Юрий Перцух (оба - "Астана"), Айбол Абикен, Георгий Жуков, Бауржан Исламхан, Исламбек Куат (все - "Кайрат"), Асхат Тагыберген ("Кайсар"), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы");
  • нападающие - Максим Федин ("Тобол"), Алексей Щеткин ("Ордабасы"), Абат Аймбетов ("Актобе").

Сборная Казахстана сыграет против команды Кипра 6 сентября на выезде. 9 сентября казахстанцы встретятся с российскими футболистами также в гостях. Встреча пройдет в Калининграде.

После четырех туров в группе I лидирует сборная Бельгии, в активе которой 12 очков. Команда России идет на втором месте, набрав 9 очков. Вслед за ними идут сборные Казахстана, Шотландии (обе - по 6 очков), Кипра (3) и Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020
Футбол в России
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