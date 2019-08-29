И зимой, и летом. Что происходит со спортивными объектами, построенными к Универсиаде-2019

Все больше стран отказываются от проведения на своей территории крупных мультиспортивных соревнований. Одной из причин этого является необходимость создания многогранной и развитой спортивной инфраструктуры в регионе. Ведь помимо стадионов и специализированных арен необходимо обеспечить участников турнира местами для тренировок. Поэтому нередки истории о целых городах-призраках, которые образовывались на месте спортивного праздника.

В рамках Универсиады в Красноярске прошли соревнования по спортивному ориентированию на лыжах, хоккею с мячом, биатлону, горнолыжному спорту, керлингу, лыжным гонкам, сноуборду, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой и шорт-треку. Организаторы Игр задействовали существующую в регионе инфраструктуру, реконструировав и улучшив ее технические характеристики. Например, во всесезонном парке спорта и отдыха "Бобровый лог" к Студенческим играм возвели новый спортивно-тренерский блок, расширили трассы, установили систему видеотрансляции и вертолетную площадку для медицинского транспорта. В многофункциональном комплексе "Академия биатлона" были расширены трассы, оборудованы системы искусственного оснежения и освещения трасс, построены новые здания для судей. Один из старейших и известных на всю страну комплексов — Дворец спорта имени Ивана Ярыгина был значительно реконструирован. В центре установили новое ледовое покрытие, но сохранили его многозадачность, ведь Дворец спорта в первую очередь был известен тем, что принимал турниры по борьбе, спортивной гимнастике и танцам. Но несколько объектов были возведены в Красноярске буквально с нуля. Самые масштабные и значимые среди них — это кластеры "Сопка" и "Радуга", а также ледовый комплекс "Платинум-Арена". "Сопка" прославляет могул Недавно построенные "Сопка" и "Радуга" вместе образуют комплекс "Академия зимних видов спорта", но даже поодиночке они представляют собой вовсе не одинокий спортзал в окружении леса. В кластер "Сопка" вошли одноименный спорткомплекс, спортивно-тренерский блок "Снежный", трассы для хаф-пайпа, горнолыжного спорта и фристайла, административно-тренерский блок "Фристайл" и вертолетная площадка.

Описание Спортивный комплекс "Сопка" © Кирилл Кухмарь/ТАСС

На Универсиаде здесь прошли соревнования по сноуборду и фристайлу. Уникальность объекта в том, что абсолютно все дисциплины уместились на одной горе. Для примера, на прошлом чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который прошел в американском штате Юта, для соревнований пришлось задействовать три отдельных горнолыжных курорта. После Универсиады стало известно, что на базе кластера создадут федеральный, а может быть, и международный учебно-тренировочный центр. Он должен начать функционировать с 1 января 2020 года. Высокая оценка объекта со стороны технических делегатов Международной федерации лыжного спорта (FIS), спортсменов и тренеров позволила Красноярску претендовать на проведение крупных международных соревнований. Весной была подана заявка на проведение на базе кластера первого в истории России чемпионата мира по фристайлу и сноуборду. "На сегодняшний день "Сопка" пока является краевым учреждением. Сейчас там базируются две школы: одна — по фристайлу, а вторая — горнолыжная школа имени В.И. Махова, в которой есть отделение сноуборда, — рассказал ТАСС специалист Федерации фристайла Красноярского края и технический делегат FIS Вячеслав Козлов. — Пока мы тут обживаемся, смотрим, что куда передвинуть, разрабатываем дизайн трасс, решаем организационные моменты. Смотрим, где сделать трассы для начальной подготовки, ведь комплекс должен подходить людям самой разной спортивной формы".

Описание Внутри комплекса "Сопка" © Артем Ленц/ТАСС

"Сейчас планируем и загрузку объекта на следующий сезон, чтобы совместить тренировочные и соревновательные мероприятия. Здесь пройдет ряд региональных соревнований по фристайлу, например, чемпионат Красноярского края, потом состоится финал Спартакиады. Но все это станет подводящими мероприятиями к мартовским этапам Кубка мира", — отметил Козлов. Этап Кубка мира по лыжной акробатике состоится в Красноярске 7 марта, а на следующий день на том же объекте пройдет этап Кубка мира по могулу. По словам собеседника ТАСС, Универсиада не только подарила региону новый спортивный объект, но и привлекла болельщиков к самым разным дисциплинам фристайла и сноуборда.

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"Почти сразу после Студенческих игр на "Сопке" прошел чемпионат России по фристайлу. И если буквально четыре года назад нам приходилось объяснять, что такое могул и ски-кросс, то сейчас такого нет. Очень многие хотели вживую посмотреть на соревнования Универсиады по могулу, даже билетов не хватило всем желающим. Но чемпионатом России мы компенсировали этот зрительский интерес, сделали свободный вход, пришло очень много болельщиков. Люди открыли для себя такой спорт, после этого очень много было снимков в соцсетях с хештегами и словами про фристайл, могул и так далее", — рассказал Козлов. Многогранная "Радуга" Кластер "Радуга" на Универсиаде принимал соревнования по спортивному ориентированию на лыжах и лыжным гонкам. Болельщики смогли оценить красоту пейзажа, а спортсмены — удобство трасс. Но оказывается, "Радуга" — это не только снежные дорожки между елок. В кластер, помимо лыжного стадиона с системой снегообразования и освещения, входят спортивно-тренерский блок и спортивный комплекс с бассейном, блоком саун для восстановления, тренажерным и гимнастическим залами и даже скалодромом. В отличие от "Сопки", на склонах которой без снега соревнования проводить невозможно, трассы "Радуги" работают и летом.

"Сейчас трассы комплекса используются для тренировок и соревнований на лыжероллерах. Хотя мы, конечно, ждем зиму, когда здесь пройдут соревнования по лыжным гонкам, ориентированию, — отметил заместитель управляющего объектом МСК "Радуга" Сергей Полянин. — Особенность "Радуги" в том, что тренировки тут можно проводить и проводят круглый год. Занимаются спортивной и художественной гимнастикой, волейболом, баскетболом, проходят тренировки по водному поло. У нас прошел чемпионат России по скалолазанию". По его словам, Универсиада вызвала интерес не только к тем видам спорта, которые болельщики могли наблюдать вживую. Летние олимпийские дисциплины тоже обрели новых поклонников. И несмотря на то что "Радуга" предназначена для профессиональных занятий спортом, не заметить возросший интерес сложно. "У нас ожидаемый всплеск интереса к лыжным гонкам, но не только. Неожиданно много детей стали приходить и заниматься синхронным плаванием, художественной гимнастикой. Может быть, потому, что появились дополнительные площадки, — отметил Полянин. — А что касается лыжных трасс, то мы планируем в будущем сделать несколько трасс попроще, чтобы здесь смогли кататься не только спортсмены, но и любители". Великолепие "Платинум-Арены" Величественный ледовый комплекс "Платинум-Арена" должен был принять соревнования по фигурному катанию. Но не менее зрелищными и масштабными стали главные визитные карточки любого мультиспортивного турнира — церемонии открытия и закрытия соревнований. Помимо исключительно спортивного функционала арена выполняет роль культурного центра. Именно здесь проходят концерты известных исполнителей, ледовые шоу и прочие мероприятия, но без конфликта со спортивной жизнью дворца.

Описание Ледовая арена в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум-Арена" © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Мы готовимся к новому зимнему сезону, недавно у нас прошла техническая подготовка арены. Это домашний стадион для хоккейного клуба "Сокол", уже с августа тут идут предсезонные матчи, на них сделали бесплатный вход для болельщиков, а с сентября уже начнутся матчи Высшей хоккейной лиги, — рассказала ТАСС коммерческий директор "Платинум-Арены" Катерина Карпеко. — В декабре у нас пройдет чемпионат России по фигурному катанию, спрос на билеты уже сейчас очень большой. Есть вероятность, что в 2022 году здесь пройдет чемпионат мира по вольной борьбе. Окончательного решения еще нет, но пока мы подали заявку, конкурируем в этом вопросе с Дворцом спорта имени Ивана Ярыгина". Собеседница ТАСС подчеркнула, что помимо соревнований на арене с сентября будет функционировать сразу несколько спортивных школ. Некоторые из них действуют уже сейчас, приглашая детей на пробные и ознакомительные занятия. Как и на "Радуге", удивляет разнообразие представленных дисциплин.

Описание Церемония закрытия Универсиады в Красноярске на "Платинум-Арене" © Станислав Красильников/ТАСС