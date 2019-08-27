ХК "Локо" обыграл "Модо" в матче Кубка мира среди молодежных команд

ТАСС, 27 августа. Ярославский клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Локо" обыграл шведский "Модо" со счетом 5:1 в третьем матче группового этапа на Кубке мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча прошла в Сочи на ледовой арене "Шайба".

В составе "Локо" шайбы забросили Максим Денежкин (6-я минута), Никита Аноховский (28), Григорий Денисенко (37), Данила Дяденькин (28), Владимир Рыбаков (46), у шведской команды шайба на счету Йоэля Вальгрена (56).

"Локо" ранее обеспечил себе выход в плей-офф с первого места в группе А, где также выступали канадская "Альберта" и швейцарский "Давос". Соперники российской команды по плей-офф определятся в среду, после того как будут сыграны матчи группы В, в которой выступают сборная Североамериканской хоккейной лиги (NAHL), а также чешский "Оцеларжи", финский "Кярпят" и австрийский "Ред Булл" (Зальцбург).

Кубок мира среди молодежных команд проводится в два этапа. На групповой стадии восемь команд, разделенные на две группы, играют по круговой системе. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, разыграют медали турнира, другие поборются за места с пятого по восьмое.

Кубок мира по хоккею среди молодежных команд - ежегодный турнир, который объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. Текущий турнир - девятый по счету, он продлится до 31 августа. Шесть раз в соревнованиях побеждали российские клубы, по разу - команды из Швеции и Канады. "Локо" является действующем победителем турнира.