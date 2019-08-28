Легкоатлет Дементьев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года

ТАСС, 28 августа. Российский легкоатлет Андрей Дементьев, специализирующийся на беге, дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в среду сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В пробе 22-летнего спортсмена, которую он сдал в рамках чемпионата и первенства Сибирского федерального округа в Иркутске (8 июня), были обнаружены метаболиты андростерона, тестостерона экзогенного происхождения, 5aAdiol, 5bAdiol (класс S1 запрещенного списка). Спортсмен отстранен с 14 августа 2019 года, его результаты будут аннулированы с 8 июня нынешнего года.