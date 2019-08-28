Объявлен состав сборной России по баскетболу на Кубок мира

ТАСС, 28 августа. Тренерский штаб сборной России по баскетболу определился с составом команды на предстоящий Кубок мира. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Окончательный состав выглядит следующим образом: защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов ("Спартак-Приморье"), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон ("Локомотив-Кубань"); форварды - Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Андрей Зубков ("Зенит"), Сергей Карасев ("Химки"); центровые - Евгений Валиев ("Химки"), Владимир Ивлев ("Локомотив-Кубань").

В окончательный состав не вошли баскетболисты пермской "Пармы" Александр Платунов и Артем Забелин. Из-за травм Кубок мира пропустят основные игроки сборной России - Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэл Боломбой.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.