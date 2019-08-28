"Спартак" и "Брага" в ответном матче поборются за выход в групповой этап футбольной ЛЕ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в четверг проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской "Брагой". Встреча пройдет в Москве, начало - 20:15 мск.

Первая игра в Португалии завершилась победой "Браги" со счетом 1:0. "Спартаку" для выхода в групповой этап Лиги Европы необходимо выигрывать с разницей в два мяча и более. Победа красно-белых со счетом 1:0 приведет к назначению двух дополнительных таймов по 15 минут, если в них ничего не изменится, то команды определят победителя в серии пенальти. Любой другой результат приведет к вылету столичного клуба из Лиги Европы.

"Спартак" во второй раз за время выступления в еврокубках проиграл первую встречу двухматчевого противостояния на выезде со счетом 0:1. Ранее это произошло в 2004 году в Кубке Интертото. Красно-белые, уступив в гостях испанскому "Вильярреалу", в ответном матче сыграли вничью со счетом 2:2.

Предстоящая встреча станет второй для команд в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Однако главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту играл против "Спартака" в Лиге чемпионов. Его "Спортинг" дважды уступил столичному клубу в групповом этапе в сезона-2000/01 - 0:3, 1:3. Автором единственного гола португальской команды в тех матчах стал именно Са Пинту.

Еще одним человеком, связывающим два клуба является форвард Зе Луиш. С 2011 по 2015 год он выступал за "Брагу", а потом перешел в "Спартак". Этим летом нападающий был продан в португальский "Порту" за €8,5 млн (по оценке портала Transfermarkt - прим. ТАСС). В трех матчах чемпионата Португалии Зе Луиш забил четыре мяча и является лучшим бомбардиром лиги.

Футболисты "Спартака" находятся в хорошей форме

Ответная встреча с "Брагой" станет для "Спартака" восьмым матчем в августе. В последней игре чемпионата России столичная команда в компенсированное время вырвала победу у самарских "Крыльев Советов" со счетом 2:1. Перед встречей с "Брагой" красно-белые имели три полных дня для восстановления.

"Мы проиграли первый матч со счетом 0:1, соперник действовал лучше нас, поэтому необходимо поменять ситуацию. Сейчас "Брага" является фаворитом, но завтрашняя встреча начнется со счета 0:0, поэтому нужно сделать так, чтобы в конце праздновали мы. Готовы хорошо, имели три полноценных дня подготовки, в отличие от первого матча с Брагой, когда было два дня и длинный перелет. С 70-й минуты тогда выглядели не такими свежими", - отметил главный тренер столичного клуба Олег Кононов.

"Спартак" одержал пять побед в последних шести играх в разных турнирах, уступив только "Браге". При этом красно-белые пропускали минимум по одному мячу в каждой из шести встреч. Если "Брага" сумеет отличиться в предстоящем матче, то российской команде для выхода в групповую стадию Лиги Европы потребуется забить не менее трех мячей.

"Пропущенные голы не являются проблемой, когда мы выигрываем. Завтра нам нужно очень грамотно действовать в обороне и не давать шансов сопернику", - подчеркнул Кононов.

Также главный тренер "Спартака" рассказал, что его команда готова к разным сценариям предстоящего матча. "Готовясь к игре, мы рассматриваем все варианты. Отрабатываем пенальти и другие стандартные положения, в футболе мелочей нет, надо работать над всем. Мы разбираем нашу игру и готовимся к матчу, отталкиваясь от нее", - отметил специалист.

В предстоящем матче с "Брагой" "Спартаку" не смогут помочь авторы забитых мячей в матче с "Крыльями Советов" - полузащитник Гус Тил и нападающий Джордан Ларссон, пришедшие в текущее трансферное окно из голландского АЗ и шведского "Норрчёпинга". Оба игрока во втором квалификационном раунде Лиги Европы были заиграны за предыдущие клубы и начнут выступление в еврокубках за новую команду только с группового этапа. В тренировке не участвовал вратарь красно-белых Александр Селихов, который в этом сезоне не провел ни одного матча. Основным голкипером "Спартака" является Александр Максименко

"Брага" не видит слабых мест у "Спартака"

Соперник "Спартака" после трех туров в чемпионате Португалии набрал четыре очка. Между матчами с российской командой "Брага" сыграла вничью с "Жил Висенте" со счетом 1:1. В той встрече не участвовали несколько основных футболистов. Са Пинту отметил, что его подопечные начнут встречу, не обращая внимания на результат первой игры.

"Для нас будет счет 0:0, каждый раз игроки должны подходить к матчу и быть собранными, опираться на результаты предыдущих игр нельзя. Мы уже забили и завтра постараемся сделать это еще раз. Играя за границей, команда сталкивается с определенными трудностями и обстоятельствами, однако их необходимо преодолевать", - сказал Са Пинту.

Главный тренер "Браги" отметил, что в преддверии матча не видит проблемных позиций у "Спартака". "Очень серьезный соперник, титулованный клуб, имеющий хорошие условия и финансовые возможности. Я не вижу слабых сторон у "Спартака". Первую игру нам удалось выиграть со счетом 1:0, но еще предстоит много работы для достижения цели", - подчеркнул специалист.

Вратарь португальской команды Матеус Магальяйнс заявил, что "Брага" постарается победить. Футболисты не хотят доводить дело до серии пенальти.

Важный матч для России

Россия и Португалия ведут борьбу за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, дающее право выставлять в еврокубках шесть команд - по три в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Сейчас Россия опережает Португалию на 1,067 балла. В текущем сезоне в еврокубках продолжают борьбу по пять команд из каждой страны. Единственным российским клубом, завершившим выступление на международной арене, является тульский "Арсенал", который по сумме двух встреч второго квалификационного раунда Лиги Европы уступил азербайджанскому "Нефтчи" (0:1, 0:3).

Также в четверг португальская "Витория" дома сыграет с румынским "Стяуа" (первый матч - 0:0). В групповой стадии Лиги чемпионов Португалию представит "Бенфика", а Россию - "Зенит" и "Локомотив". Участие в групповом турнире Лиги Европы уже себе обеспечили российские клубы ЦСКА и "Краснодар", а португальские "Порту" и "Спортинг".

"Понимаем значимость этой игры для клуба и страны, готовимся серьезно. Команда настроена очень хорошо и понимает ответственность", - отметил Кононов.

"Спартак" на международной арене провел восемь матчей против команд из Португалии. В четырех встречах против "Спортинга" в Лиге чемпионов красно-белые одержали три победы, один раз сыграв вничью. В двух играх с "Бенфикой" клубы обменялись домашними победами. Только в матчах с "Порту" в четвертьфинале Лиги Европы российская команда потерпела два поражения.

В активе "Браги" только два матча против представителей России. В розыгрыше Кубка обладателей кубков сезона-1998/99 московский "Локомотив" уступил в гостях и победил дома, пройдя в следующую стадию турнира.