Бывший футболист "Спартака" Самедов в сентябре дебютирует за любительский клуб "Знамя"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Александр Самедов внесен в заявку любительского футбольного клуба "Знамя" (Ногинск), в составе которого впервые выйдет на поле в начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Самедов завершил профессиональную карьеру после окончания сезона-2018/19. Последним клубом полузащитника были самарские "Крылья Советов". Также он выступал за столичные команды "Динамо", "Москва" и "Локомотив".

"Дорогие друзья, в заявку футбольного клуба "Знамя" включен заслуженный мастер спорта Александр Самедов. Его дебют состоится 7 сентября в матче с командой "Витязь" (Подольск), который пройдет на стадионе "Автомобилист" и начнется в 17:00 мск. Ждем вас и ваших друзей", - сказано в сообщении пресс-службы.

"Знамя" выступает в высшем дивизионе Московской области, после 20 туров команда занимает второе место, набрав 43 очка. Лидирует на данный момент "Олимп-2" (Химки), имеющий в своем активе 44 очка. В составе нового клуба 35-летнего полузащитника выступают еще два бывших футболиста "Спартака" - нападающий Роман Павлюченко и хавбек Александр Шешуков. Павлюченко провел в текущем сезоне восемь матчей и забил четыре мяча, на счету Шешукова 12 встреч, однако результативными действиями он не отметился.

В составе "Спартака" Самедов стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России (2017). Также он является четырехкратным обладателем Кубка России - трижды в составе "Локомотива" (2007, 2015, 2017) и один раз в составе "Спартака" (2003). За сборную России полузащитник провел 53 матча и забил семь мячей. В составе национальной команда Самедов стал четвертьфиналистом чемпионата мира 2018 года.