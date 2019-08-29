Международная ассоциация бокса не рассматривает возможность банкротства

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) не рассматривает вариант банкротства организации. Об этом говорится в письме временного президента AIBA Мохамеда Мустасана национальным федерациям, которое поступило в распоряжение ТАСС.

"Мы слышим много предположений о возможном банкротстве AIBA, и в связи с этим я хотел бы заявить, что это не является вариантом, который мы рассматриваем, мы работаем над реструктуризацией AIBA, и у нас есть варианты для обеспечения устойчивости AIBA. Исполнительный комитет продолжает работать как единая команда, чтобы преодолеть проблему, с которой сталкивается AIBA", - сказал Мустасан.

30 ноября 2018 года МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде 2020 года в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA. МОК отмечал, что сферы финансов, управления и этики организации вызывают вопросы, в частности, назначение Гафура Рахимова на пост главы AIBA, поскольку функционер находится под санкциями Министерства финансов США и подозревается в связях с международной преступной сетью. Позднее Рахимов покинул пост президента AIBA, а исполняющим обязанности главы организации стал марокканец Мустасан.

В мае Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде 2020 года в Токио. При этом AIBA была лишена статуса признания.