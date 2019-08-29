Боксер Гассиев может дебютировать в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Мурат Гассиев может провести дебютный поединок в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Мурату предложили бой 12 октября в Чикаго", - сказал собеседник агентства.

При этом, по информации ТАСС, тренерский штаб Гассиева против поединка в октябре и рекомендует спортсмену завершить восстановление после травмы плеча.

Боксер должен был дебютировать в супертяжелом весе нынешним летом против американца Джоуи Давейко, однако получил травму.

Всего на счету 25-летнего россиянина 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.