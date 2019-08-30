Федерация регби России подпишет спонсорский контракт на 500 млн рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) подпишет спонсорское соглашение с букмекерской компанией "Лига ставок", сумма контракта, рассчитанного на 5,5 лет, составит 500 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил исполняющий обязанности генерального директора ФРР Станислав Дружинин во время заседания Высшего совета организации.

Заседание Высшего совета ФРР проходит в Москве.

"Наш бюджет составлял 1,192 млрд, но эта сумма увеличилась, в том числе благодаря средствам, выделенным Москомспортом, который планирует выделить нам 152 млн рублей. Мы ведем переговоры со спонсорами, чтобы получить средства на поддержку регби. Удалось привлечь трех крупных спонсоров, из тех, кто работал с нами в этом году - никто не отказывался, подпишем договор с "Лигой ставок" на 500 млн на 5,5, лет. Наш бюджет [на следующий год] составит 1,288 млрд", - сообщил Дружинин.