Хоккейный клуб "Локо" вышел в финал Кубка мира среди молодежных команд

ТАСС, 30 августа. Ярославский клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Локо" обыграл австрийский "Ред Булл" (Зальцбург) со счетом 3:1 в полуфинале Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча прошла в Сочи на ледовой арене "Шайба".

В составе "Локо" шайбы забросили Григорий Денисенко (9-я минута, в большинстве), Елисей Минаев (13) и Даниил Тесанов (14), у австрийской команды шайба на счету Максимилиана Ребернига (27, в большинстве).

В финале "Локо" встретится с канадской "Альбертой", которая ранее в пятницу в полуфинальном матче оказалась сильнее финского "Кярпята" со счетом 5:1. "Локо" и "Альберта" уже встречались на групповом этапе, сильнее оказались хоккеисты российской команды со счетом 3:2. Встреча за третье место и финал пройдут в субботу.

В четверг прошли матчи за пятое и седьмое места, в поединке за пятое место сборная Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) победила шведский "Модо" со счетом 3:2, за седьмое место чешский "Оцеларжи" победил в овертайме швейцарский "Давос" (2:1).

Кубок мира по хоккею среди молодежных команд - ежегодный турнир, который объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. Текущий турнир - девятый по счету. Шесть раз в соревнованиях побеждали российские клубы, по разу - команды из Швеции и Канады. "Локо" является действующим победителем турнира.