"Оренбург" одержал первую победу в текущем чемпионате России по футболу, обыграв "Уфу"

УФА, 31 августа. /ТАСС/. "Оренбург" в гостях переиграл "Уфу" в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей мяч забил Джордже Деспотович на 40-й минуте с пенальти, а также Георгий Зотов (66), у хозяев отличился Вячеслав Кротов (68). Защитник уфимской команды Александр Пуцко получил красную карточку в концовке первого тайма и покинул поле, а на 54-й минуте встречи с поля был удален защитник "Оренбурга" Виталий Шахов. В стартовом составе гостей на матч был заявлен голкипер Александр Руденко, который во время предматчевой разминки получил повреждение, вместо Руденко место в воротах занял Андрей Климович.

Команды провели пятый очный матч в рамках чемпионатов страны. "Оренбург" одержал третью победу, одна победа на счету "Уфы", еще один матч завершился вничью. Оренбургский клуб одержал первую победу в чемпионате в текущем сезоне, на счету клуба пять поражений и две ничьи.

В турнирной таблице чемпионата России "Оренбург" поднялся на 14-е место, набрав пять очков, "Уфа" занимает 10-е место, в активе клуба десять очков. В следующем туре оренбургская команда сыграет дома с казанским "Рубином" 15 августа, "Уфа" в этот же день сыграет со столичным "Динамо" в гостях.