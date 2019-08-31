Сборная Японии выиграла медальный зачет чемпионата мира по дзюдо

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Сборная Японии одержала победу в общем зачете чемпионата мира по дзюдо 2019 года. Соревнования проходят в Токио.

В заключительный день индивидуальных соревнований чех Лукаш Крпалек стал чемпионом мира в весовой категории свыше 100 кг. В финальном поединке он оказался сильнее японца Хисаёси Харасавы. Бронзовые медали завоевали представитель Южной Кореи Ким Мин Чжон. Россиянин Инал Тасоев не сумел пройти в третий круг соревнований, уступив голландцу Рою Мейеру, который также стал бронзовым призером турнира.

В женском турнире в весовой категории свыше 78 кг победу одержала японка Акира Соне, которая в финале оказалась сильнее Идалис Ортис (Куба). Бронзовые медали завоевали представительница Турции Кайра Сайит и японка Сара Асахина. Россиянки не выступали в данной весовой категории.

Сборная Японии стала первой в общем зачете, завоевав четыре золотые, шесть серебряных и пять бронзовых медалей. Второе место заняли французы (3-0-2), а также сразу семь национальных команд завоевали по одной золотой медали. По итогам личных соревнований команда России заняла десятое место, завоевав две серебряные и одну бронзовую награду. Серебряные медали завоевали Наталья Кузютина (до 52 кг), которая в финале уступила японке Уте Абэ, а также Нияз Ильясов (до 100 кг), проигравший португальцу Жорже Фонсеке, бронзовым призером стал Денис Ярцев (до 73 кг).

На прошлом чемпионате мира, который прошел в Баку в 2018 году, россияне также завоевали три медали в индивидуальных турнирах (одна серебряная и две бронзовые награды). В последний раз золотую медаль на чемпионатах мира россияне завоевывали в 2011 году в Париже, когда чемпионом мира в весовой категории до 100 кг стал Тагир Хайбулаев.

Чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября командными соревнованиями. В нем примут участие 15 команд, среди которых впервые выступит команда Международной федерации дзюдо, составленная из спортсменов-беженцев. Именно с ней предстоит бороться российской сборной на первом этапе турнира.