Дина Аверина победила в многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике в Казани

ТАСС, 31 августа. Российская спортсменка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Казани.

21-летняя россиянка набрала 90,450 балла, одержав победу во всех упражнениях. Ее сестра Арина Аверина стала серебряным призером (86,800), болгарская спортсменка Катрин Тасева - бронзовым (80,900).

Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, Арина Аверина - трехкратной.

Кубок вызова завершится 1 сентября. Чемпионат мира пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.