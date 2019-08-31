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Летние олимпийские виды спорта

Дина Аверина победила в многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике в Казани

Ее сестра Арина Аверина стала второй
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Российская спортсменка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике. Соревнования проходят в Казани.

21-летняя россиянка набрала 90,450 балла, одержав победу во всех упражнениях. Ее сестра Арина Аверина стала серебряным призером (86,800), болгарская спортсменка Катрин Тасева - бронзовым (80,900).

Дина Аверина является восьмикратной чемпионкой мира, Арина Аверина - трехкратной.

Кубок вызова завершится 1 сентября. Чемпионат мира пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.

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Летние олимпийские виды спорта
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