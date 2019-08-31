Боксер Ломаченко объединил три титула чемпиона мира в легком весе

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко объединил три титула чемпиона мира по престижным версиям, защитив пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) и завоевав вакантное звание Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 61,23 кг. В 12-раундовом поединке в Лондоне он выиграл у британца Люка Кэмпбелла по очкам.

Все трое судей отдали победу Ломаченко с подавляющим преимуществом - 119:108, 119:108, 118:109.

В первых трех раундах украинец, вопреки ожиданиям, не владел большим преимуществом и иногда отдавал инициативу превосходящему ему в габаритах сопернику, позволяя тому поработать. Но в четвертом раунде Ломаченко стал действовать активнее и больше работать первым номером и с этого момента стал уверенно контролировать ход поединка.

Большую часть времени Ломаченко доминировал в ринге, но не стремился к нокауту, хотя периодически британцу приходилось непросто. Однако изредка украинец предоставлял ему шансы, например, в седьмом раунде, когда пропустил удар справа.

В 11-м раунде после серии ударов Кэмпбелл опустился на колено, и судья отсчитал нокдаун. В оставшиеся секунды британец спасался бегством. В 12-м раунде Кэмпбелл ударил Ломаченко ниже пояса, но судья не стал наказывать его снятием очка. В течение последней минуты украинец был близок к нокауту, однако Кэмпбелл повис на сопернике и заставил того упасть, и момент был упущен.

12-я победа подряд

Ломаченко в третий раз защитил пояс WBA и во второй - WBO. В прошлом поединке он защитил пояса, выиграв у британца Энтони Кроллы нокаутом в четвертом раунде, а в позапрошлом бою объединил титулы, отобрав звание чемпиона WBO у пуэрториканца Хосе Педрасы благодаря победе по очкам. А перед тем поединком, победив венесуэльца Хорхе Линареса, украинец стал чемпионом мира в третьей весовой категории, до этого завоевав титулы в весах до 57,15 кг и до 58,96 кг. Он установил рекорд, затратив наименьшее число боев на завоевание пояса в третьей весовой категории - 12.

Также в активе украинца еще два рекорда. Он повторил достижение тайского боксера Сенсака Муангсурина, завоевав первый титул чемпиона мира всего лишь в третьем поединке. Затем Ломаченко затратил наименьшее число боев на завоевание пояса во второй весовой категории - семь.

Всего в послужном списке 31-летнего боксера - 14 побед (10 нокаутом) и одно поражение. Ломаченко выиграл 12 боев подряд, только четыре из которых продлились все запланированные раунды.

В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы - золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирная серия бокса в личном зачете.

31-летний Кэмпбелл потерпел третье поражение при 20 победах (16 нокаутом). Британец во второй раз боксировал за титул чемпиона мира, в 2017 году проиграв Линаресу в поединке за пояс WBA. Кэмпбелл на любительском ринге становился чемпионом Европы, Олимпийских игр и серебряным призером чемпионата мира. За достижения на любительском ринге в 2013 году был удостоен ордена Британской империи.

Предполагается, что украинец в следующем поединке может встретиться с чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Ричардом Комми из Ганы и в случае победы станет абсолютным чемпионом мира.