Чернышенко: КХЛ утвердит дорожную карту перехода на единый размер площадок в ноябре

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) утвердит план перехода клубов на площадки единого размера в ноябре нынешнего года. Об этом журналистам сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.

На данный момент только семь из 24 команд в лиге сохраняют европейский размер площадок (60 м на 30 м) на своих аренах: "Трактор" (Челябинск), "Торпедо" (Нижний Новгород), "Салават Юлаев" (Уфа), "Йокерит" (Хельсинки), "Куньлунь" (Пекин), "Локомотив" (Ярославль) и рижское "Динамо". Остальные команды перешли на "финские" (60 м на 28 м) или "североамериканские" (60 м на 26 м) площадки.

"Никакой неразберихи с размерами площадок нет, идет поэтапное изменение размеров площадок, в ноябре мы утвердим дорожную карту перехода к единому стандарту, - сказал Чернышенко. - Инициатива идет со стороны Международной федерации хоккея, ее регламент позволяет использовать ширину площадок размером от 25 до 30 метров, мы понимаем, что уменьшение площадок приводит к другой динамике, благодарим тренеров команд, которые вынуждены играть на площадках, где разная тактика, но этот процесс управляемый. К сожалению, не все площадки можно легко переоборудовать, есть некоторое количество сложностей, затрат. Мы все это учитываем и разрабатываем дорожную карту".

Новый сезон КХЛ стартовал в воскресенье.