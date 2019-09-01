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КХЛ

Голодец ожидает серьезной борьбы в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги

По словам вице-премьера РФ, в КХЛ будет очень интересный сезон

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец ждет серьезной борьбы с участием большого количества команд в сезоне-2019/20 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом она рассказала журналистам.

Регулярный чемпионат КХЛ нового сезона стартовал в воскресенье.

"Хоккей для России - особая игра, которая имеет огромное значение для телезрителей, - сказала Голодец. - Мы действующие олимпийские чемпионы, в этом сезоне возлагаем большие надежды на чемпионат мира. Будет очень интересный сезон в КХЛ, много сильных команд, борьба будет нешуточной, думаю, что болельщиков ожидают интересные игры с различными нюансами, а победит сильнейший".

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА.

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Голодец, Ольга ЮрьевнаРоссия
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