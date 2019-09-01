Анисимов: дзюдоисты сборной России учтут ошибки ЧМ в подготовке к Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Дзюдоисты сборной России учтут ошибки, допущенные на предолимпийском чемпионате мира в Токио, чтобы снова порадовать своих болельщиков на Олимпиаде-2020. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов.

Мужская команда завоевала на турнире, завершившемся на олимпийской арене "Ниппон будокан", две медали - серебро выиграл Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг, бронзу - Денис Ярцев в весе до 73 кг, женская - одну, обладательницей серебра стала Наталья Кузютина в весе до 52 кг. Еще одну бронзовую награду россияне выиграли в смешанном командном турнире.

"Конечно, ожидания были выше, чем четыре медали, но у нескольких наших спортсменов были травмы, и мы старались действовать осторожно с этой точки зрения. Сейчас основная задача для всех нас - олимпийский рейтинг и, как результат, выступление команды через год здесь же, в Токио, в полном составе. Ошибки, допущенные командой на этом чемпионате, будут учтены - мы все это обсудили на встрече с командой", - отметил Анисимов.

Глава ФДР остался доволен запасными сборной. "В целом все боролись неплохо, но чемпионат мира в дзюдо всегда был одним из самых сложных стартов, - подчеркнул Анисимов. - И все-таки наша сборная продемонстрировала на этом турнире хороший потенциал, и я доволен нашей скамейкой запасных, которая продолжает увеличиваться. Это значит, что у российского дзюдо хороший задел на будущее".