{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ по дзюдо в Токио

Анисимов: дзюдоисты сборной России учтут ошибки ЧМ в подготовке к Олимпиаде в Токио

Президент Федерации дзюдо России считает, что российская команда продемонстрировала на чемпионате мира хороший потенциал
Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
© Владимир Гердо/ТАСС

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Дзюдоисты сборной России учтут ошибки, допущенные на предолимпийском чемпионате мира в Токио, чтобы снова порадовать своих болельщиков на Олимпиаде-2020. Таким мнением с ТАСС поделился президент Федерации дзюдо России (ФДР) Василий Анисимов.

На эту тему
Российские дзюдоисты завершили личный турнир чемпионата мира на десятом месте

Мужская команда завоевала на турнире, завершившемся на олимпийской арене "Ниппон будокан", две медали - серебро выиграл Нияз Ильясов в весовой категории до 100 кг, бронзу - Денис Ярцев в весе до 73 кг, женская - одну, обладательницей серебра стала Наталья Кузютина в весе до 52 кг. Еще одну бронзовую награду россияне выиграли в смешанном командном турнире.

"Конечно, ожидания были выше, чем четыре медали, но у нескольких наших спортсменов были травмы, и мы старались действовать осторожно с этой точки зрения. Сейчас основная задача для всех нас - олимпийский рейтинг и, как результат, выступление команды через год здесь же, в Токио, в полном составе. Ошибки, допущенные командой на этом чемпионате, будут учтены - мы все это обсудили на встрече с командой", - отметил Анисимов.

Глава ФДР остался доволен запасными сборной. "В целом все боролись неплохо, но чемпионат мира в дзюдо всегда был одним из самых сложных стартов, - подчеркнул Анисимов. - И все-таки наша сборная продемонстрировала на этом турнире хороший потенциал, и я доволен нашей скамейкой запасных, которая продолжает увеличиваться. Это значит, что у российского дзюдо хороший задел на будущее".

Теги
ЧМ по дзюдо в Токио
КХЛ
"Авангард" победил ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:1
Читать полностью