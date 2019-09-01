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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболистки вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

В 1/8 финала россиянки обыграли команду Бельгии со счетом 3-1
Волейболистки сборной России EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Волейболистки сборной России
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 1 сентября. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Бельгии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча прошла в Братиславе.

Матч завершился со счетом 3-1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22) в пользу россиянок. В четвертьфинале российские волейболистки сыграют с победителем встречи между командами Италии и Словакии, которая состоится позднее в воскресенье. Четвертьфинальный матч с участием сборной России состоится в среду.

На групповом этапе российские волейболистки заняли второе место, обыграв команды Белоруссии, Швейцарии, Испании и Словакии и уступив команде Германии. В соревнованиях принимали участие 24 сборные, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие сборные из каждой группы вышли в плей-офф.

Чемпионат Европы, который проходит в Братиславе, Анкаре, Будапеште и польской Лодзи, завершится 8 сентября. Женская сборная России на европейских первенствах побеждала шесть раз, трижды команда становилась бронзовым призером соревнований. В 2017 году чемпионат Европы выиграли сербские волейболистки.

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