Словенец Погачар выиграл девятый этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 1 сентября. Словенский велогонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates одержал победу на девятом этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап по горной местности стартовал в Андорра-ла-Велье и финишировал в Энкампе.

20-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 94,4 км за 2 часа 58 минут 9 секунд. Вторым финишировал колумбийский велогонщик Наиро Кинтана из команды Movistar (+0.23), третьим - словенец Примож Роглич (Team Jumbo - Visma, +0.48). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") занял 74-е место (+25.12), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 139-е (+32.25), Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 163-е (+34.07).

В общем зачете лидером стал Кинтана (35:18.18), вторым идет Роглич (+0.06), третьим - колумбиец Мигель Анхель Лопес (Astana, +0.17). Кочетков занимает 73-е место (+1:05.26), Чернецкий - 94-е (+1:17.47), Кузнецов - 144-е (+1:48.30).

Десятый этап "Вуэльты" пройдет в формате гонки с раздельным стартом во вторник от Журансона до По, его протяженность составит 36,2 км.

Испанская "Вуэльта" проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.