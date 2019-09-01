Вторая ракетка мира Барти не смогла выйти в четвертьфинал US Open

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Вторая ракетка мира австралийка Эшли Барти проиграла китаянке Ван Цян в четвертом круге Открытого чемпионата США (US Open). Соревнования проходят на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке на покрытии "хард".

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 27-летней китаянки. В 1/4 финала Ван Цян (18-й номер посева) встретится с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс и хорваткой Петрой Мартич, который пройдет позднее в воскресенье.

23-летняя Барти занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), за карьеру она одержала шесть побед на турнирах WTA в одиночном разряде. Австралийка является победительницей Открытого чемпионата Франции 2019 года. В активе Ван Цян две победы на турнирах серии WTA, она впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, соревнования в женском одиночном разряде проходят с 1887 года. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром серии Большого шлема. В этом году призовой фонд составляет рекордные $57 млн, соревнования завершатся 8 сентября. Действующей победительницей турнира является японка Наоми Осака.