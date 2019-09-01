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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Соколова завоевала серебро на турнире в Берлине в прыжках в длину

Россиянка показала результат 6,65 м

ТАСС, 1 сентября. Российская прыгунья в длину Елена Соколова заняла второе место на турнире в Берлине. Спортсменка показала результат 6,65 метра.

Победу одержала немка Малайка Михамбо (6,99 м), бронза досталась Анастасия Мирончик-Ивановой из Белоруссии (6,63). Соколова выступала в нейтральном статусе.

33-летняя Соколова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года. Также в активе спортсменки золото Европейских игр (2019) и серебряные награды чемпионата Европы в помещении (2009) и летней Универсиады (2013).

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