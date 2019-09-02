Черчесов поблагодарил Галицкого за помощь в получении визы футболисту Камболову

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий помог полузащитнику команды Руслану Камболову получить визу, которая пригодится ему для поездки на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года в составе сборной России. Об этом журналистам в понедельник рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Камболов заменил в составе национальной команды получившего травму полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Надо отдать должное владельцу "Краснодара" Сергею Николаевичу Галицкому, который предоставил свой вертолет, Камболов слетал в Ростов-на-Дону, там получил визу и прилетел, это было несколько недель назад, нам пошли навстречу. Получается, что не зря слетал, он нам понадобился, большой респект "Краснодару" и Галицкому", - заявил Черчесов.

Со сборной Шотландии россияне сыграют 6 сентября, встреча пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Со сборной Казахстана россияне встретятся 9 сентября в Калининграде на одноименном стадионе.

После четырех матчей сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0).