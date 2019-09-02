Легкоатлеты Шубенков и Мамина выступят на турнире в Загребе

ТАСС, 2 сентября. Российские легкоатлеты Сергей Шубенков и Алена Мамина выступят в Загребе на Мемориале имени Бориса Ханжековича - турнире серии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) World Challenge. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

28-летний Шубенков выступит в беге на 110 м с барьерами, 29-летняя Мамина выйдет на старт в беге на 400 м.

Шубенков является победителем, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионом Европы в помещении и бронзовым призером Универсиады в Казани. Мамина является победительницей и серебряным призером Универсиады в Казани.

69-й Мемориал имени Бориса Ханжековича пройдет 3 сентября. Соревнования названы в честь югославского легкоатлета, который специализировался в беге на короткие дистанции. Турнир ежегодно проводится в Загребе с 1951 года, с 1958 года он является международным.