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Летние олимпийские виды спорта

Росси оспорит победу Лисина на выборах главы Международной федерации спортивной стрельбы

Итальянец уже подал апелляционное письмо в CAS, где отмечается, что Росси обнаружил убедительные доказательства того, что выборы были нечестными

ТАСС, 2 сентября. Глава Федерации скит стрельбы Италии Лучиано Росси обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью аннулировать результаты выборов президента Международной федерации стрельбы (ISSF). Об этом сообщает Inside the Games.

В ноябре прошлого года на генеральной ассамблее ISSF в немецком Мюнхене прошли выборы президента организации. Победил на выборах российский предприниматель Владимир Лисин, который является главой Стрелкового союза России (ССР) и Европейской конфедерации стрелкового спорта (ESC). Единственным конкурентом россиянина был Росси, занимавший пост вице-президента ISSF. За Лисина было отдано 148 голосов, за Росси - 144.

Сообщается, что Росси уже подал апелляционное письмо в CAS, которое состоит из 39 страниц, где отмечается, что Росси обнаружил убедительные доказательства того, что выборы были нечестными. Кроме того, сообщается, что с декабря прошлого года итальянец неоднократно запрашивал разъяснения по выборам, однако о нарушениях узнал только в июне текущего года.

По информации источника, главным доказательством нарушений является то, что Ассоциации спортивной стрельбы Каймановых островов и Сент-Люсии были лишены возможности голосовать, а также, что ISSF занималась неоправданным вмешательством и манипуляциями во время выборов.

На посту президента ISSF Лисин сменил мексиканца Олегарио Васкеса Ранью, который решил не баллотироваться на новый срок после 38 лет работы во главе организации.

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