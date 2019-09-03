Решение о спонсоре Суперкубка РФ будет принято к следующему общему собранию клубов РПЛ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания, которая будет основным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ) при проведении матчей за Суперкубок России, еще не определена, решение будет принято к следующему общему собранию клубов лиги. Об этом журналистам сообщил во вторник президент РПЛ Сергей Прядкин.

Компания "Олимп" является титульным спонсором игр за Суперкубок России с 2016 года. Одноматчевый турнир, в котором разыгрывается первый трофей нового сезона, проводится с 2003 года.

"Компания "Олимп" опять изъявила свое желание по Суперкубку России, прислала нам свои предложения на следующие три года по организации Суперкубка, - сказал Прядкин. - Принято решение собрать все предложения от других компаний. Но с учетом того, что "Олимп" является обладателем права первой руки, они предложение это дали. К следующему общему собранию примем решение, кто будет основным нашим партнером".

Чаще всего Суперкубок России выигрывал ЦСКА (7 раз). Действующим его обладателем является "Локомотив", который в июле в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" со счетом 3:2 обыграл "Зенит".