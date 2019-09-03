Словенец Роглич выиграл 10-й этап веломногодневки "Вуэльта"

ТАСС, 3 сентября. Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo Visma одержал победу на 10-м этапе престижной шоссейной многодневной гонки "Вуэльта Испании". Этап в формате гонки с раздельным стартом начался во французском Жюрансоне и финишировал в По.

29-летний спортсмен преодолел дистанцию протяженностью 36,2 км за 47 минут 6 секунд. Вторым стал новозеландский велогонщик Патрик Бевин из команды CCC Team (+0.25), третьим - француз Реми Каванья (Deceuninck - Quick Step, +0.27). Россиянин Павел Кочетков ("Катюша-Альпецин") занял 105-е место (+6.03), Вячеслав Кузнецов ("Катюша-Альпецин") - 114-е (+6.27), Сергей Чернецкий (Caja Rural - Seguros RGA) - 133-е (+6.52).

В общем зачете лидером стал Роглич (36:05.29), вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar, +1.52), третьим - колумбиец Мигель Анхель Лопес ("Астана", +2.11). Кочетков занимает 75-е место (+1:11.23), Чернецкий - 98-е (+1:24.33), Кузнецов - 144-е (+1:54.51).

11-й этап "Вуэльты" пройдет по горной местности в среду от Сен-Пале до Урдакса, его протяженность составит 180 км.

"Вуэльта" проводится с 1935 года. 74-я "Вуэльта Испании" завершится 15 сентября, общая протяженность гонки составит 3290,7 км. Соревнования проходят по территории трех стран - Испании, Франции и Андорры.