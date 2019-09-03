Легкоатлет Шубенков стал третьим в забеге на 110 м с барьерами на турнире в Загребе

ТАСС, 3 сентября. Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место в забеге на 110 метров с барьерами на Мемориале имени Бориса Ханжековича - турнире серии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) World Challenge. Соревнования прошли в Загребе.

28-летний Шубенков преодолел дистанцию за 13,54 секунды. Победу одержал представитель Барбадоса Шейн Брэтуэйт (13,47), второе место занял южноафриканец Антонио Алкана (13,49).

29-летняя россиянка Алена Мамина стала шестой в беге на 400 метров, показав результат 52,60 секунды. Забег выиграла американка Филлис Фрэнсис (51,02), на втором месте ее соотечественница Эллисон Феликс (51,67), на третьем - польская легкоатлетка Ига Баумгарт-Витан (51,90).

Шубенков является победителем, серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, двукратным победителем и серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионом Европы в помещении и бронзовым призером Универсиады в Казани. Мамина является победительницей и серебряным призером Универсиады в Казани.

Мемориал имени Бориса Ханжековича прошел в 69-й раз. Соревнования названы в честь югославского легкоатлета, который специализировался в беге на короткие дистанции. Турнир ежегодно проводится в Загребе с 1951 года, с 1958 года он является международным.